Eriksen, il comunicato della Federazione danese: “Condizioni stabili, ricoverato per ulteriori esami. Grazie a tutti” Nella mattina di domenica la Federazione danese di calcio ha diramato un aggiornamento sulle condizioni del giocatore Christian Eriksen: “Le sue condizioni sono stabili a continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. Grazie a tutti”.

Nella mattina di domenica la Federazione danese di calcio ha diramato un aggiornamento sulle condizioni del giocatore Christian Eriksen dopo il grave malore che l’ha colto alla fine del primo tempo del match Danimarca-Finlandia di Euro 2020.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

“Ultime notizie: questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili a continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno sostenersi dopo l’incidente di ieri”.

Il comunicato continua con i ringraziamenti.

“Vorremmo ringraziare tutti per gli auguri di cuore per Christian Eriksen ricevuti da tifosi, giocatori, dalle Famiglie Reali danesi e inglesi, da federazioni internazionali, club. Incoraggiamo tutti a inviare i loro messaggi alla Federazione danese per essere certi che arriveranno a Eriksen e alla sua famiglia”.

