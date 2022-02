Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cross, il Brianzolo fa tappa ad Agrate: seconda prova al parco Moro È in programma nel pomeriggio di sabato 12 febbraio ad Agrate Brianza la seconda tappa del Campionato Brianzolo di cross e l’organizzazione è stata affidata al Gruppo Podistico I Gamber de Cuncuress.

Seconda prova del Campionato Brianzolo. È in programma nel pomeriggio di sabato 12 febbraio ad Agrate Brianza e l’organizzazione è stata affidata al Gruppo Podistico I Gamber de Cuncuress presieduto da Mario Leopizzi. Il tracciato della gara è stato disegnato all’interno del Parco Aldo Moro, in vai Cantin, grazie alla disponibilità del comune di Agrate: la partenza della prima gara è previsto alle 14,30 (ai nastri di partenza ci saranno atleti che gareggiano nelle categorie Master 50 e oltre); la seconda è alle 15,15 (Junior maschile e femminile, Senior femminile, Master 35 e oltre) mentre l’ultima gara è alle ore 16.00 (al via atleti del settore maschile, categorie Promesse, Senior, Master 35, 40 e 45). Al termine di ogni gara si terranno le premiazioni.

Il Campionato Brianzolo richiama da sempre una gran moltitudine di atleti da tutta la Lombardia ma stavolta l’attenzione sarà rivolta agli atleti di Concorezzo che hanno ripreso a gareggiare dopo un periodo impegnativo sotto diversi aspetti e che avevano dato segni di ripresa già nella prima tappa del Brianzolo disputata a Oggiono dove Barbara Corini (atleta tesserata al Gruppo de I Gamber) si era posizionata al quarto posto nella classifica generale del settore femminile ma al primo della categoria Master50.

Nella graduatoria per società attualmente al primo posto si è insediata la formazione del Gs.Avis Seregno seguita da quella de I Marciacaratesi.

