Crisi ucraina: la Formula 1 cancella il Gp di Russia del 25 settembre, spostata la finale di Champions League L’attacco della Russia in Ucraina ha avuto immediate ripercussioni nel mondo dello sport: il Gp di Russia del 25 settembre è stato cancellato dal calendario, la finale di Champions League è stata spostata da San Pietroburgo a Parigi.

Il Gp di Russia del 25 settembre è stato cancellato dal calendario. Lo hanno deciso la Formula 1, la Fia e le squadra riunite giovedì sera, dopo la prima giornata di guerra in Ucraina: la conclusione unanime è stata che “è impossibile mantenere il Gran premio nelle circostanze attuali”.

“Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale” spiega il comunicato ufficiale, che sottolinea come il campionato del mondo di Formula visiti “i paesi di tutto il mondo per unire le persone persone”.

L’attacco della Russia in Ucraina ha avuto immediate ripercussioni nel mondo dello sport: la finale di Champions League in programma a San Pietroburgo per decisione dell’Uefa è stata spostata a Parigi (sempre sabato 28 maggio).

Sempre nella giornata di venerdì, l’Eurolega di basket ha deciso che le partite delle squadre russe Cska Mosca, Unics Kazan, Zenit San Pietroburgo in programma in trasferta sono confermate mentre quelle interne verranno riprogrammate in sedi fuori dal territorio russo. Sospesa la partita Cska-Barcellona di domenica 27 febbraio.

