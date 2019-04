Corsa: successo per il ritorno della BMdBB, la Bellusco-Madonna del Bosco-Bellusco Successo per il ritorno della “BMdBB”, la corsa competitiva a coppie da Bellusco a Madonna del Bosco (e ritorno) riproposta dopo un’assenza di oltre vent’anni. Vincono i team di Pietro Colnaghi e Monica Casiraghi.

Successo per il ritorno della “BMdBB”, la corsa competitiva a coppie da Bellusco a Madonna del Bosco e ritorno, per poco più di 27 chilometri, riproposta dopo un’assenza di oltre vent’anni. Un successo per la soddisfazione di tutti: dei runner Matteo Ripamonti e Andrea Stucchi (del gruppo EnergyTeam) che l’hanno organizzata, di chi l’ha corsa e di chi, come gli Alpini ma non solo, ha contribuito alla sua realizzazione.

E anche il risultato sportivo alla fine è stato un successo: sul podio sono saliti degli atleti big delle lunghe distanze.

Corsa Bellusco: podio uomini (vincitori al centro con la fascia) - foto dalla pagina facebook

Vincitori assoluti Pietro Colnaghi (Merate Atletica) e Davide Perego (Falchi Lecco) in gara col team Leitsu e primi al traguardo in 1 ora 41 minuti e 58 secondi. Sul podio il team Go Market (Umberto Casiraghi, Rigamonti dell’Osa Valmadrera) in 1h 44’43” e Elicin Brianza (Gabriele Indroccolo e Fabio Perego del De Ran Clab) in 1h 50’ 19”.

La gara femminile è stata vinta dall’inossidabile Monica Casiraghi (Bergamo Stars Atletica) con Federica Vernò (Asd Marciacaratesi e cronista del Cittadino) in 2 ore 15 minuti e 45. Sono state più veloci delle Atl Girls (Mara Mornata e Chiara Santambrogia dell’Athletic Team Lario, 2h 23’36”) e del team Running Factor (Sara Armento e Elena Galbiati, De Ran Clab, 2h 34’).

Corsa Bellusco: podio miste - foto dalla pagina facebook

Tra le coppie miste prima la Squadra A dell’Als Cremella formato da Antonella Sirtori e Alessio Brivio (2h02’19”).

Il miglior tempo sulla tratta dell’andata, da Bellusco a Imbersago, e del ritorno è dei Leitsu (47’19 e 54’41).

