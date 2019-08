Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coppa Italia, che impresa del Monza: batte 3-4 il Benevento e va alla sfida con la Fiorentina Coppa Italia: il Monza di Brocchi espugna il “Vigorito” di Benevento e passa il turno: l’aspetta la sfida contro la Fiorentina.

È un Monza da grandi sogni quello che nella calda serata di domenica 11 agosto ha abbattuto a domicilio il Benevento di Pippo Inzaghi. Un 3-4 che ha causato un finale al cardiopalma per i tifosi biancorossi che devono ringraziare Bellusci, Finotto, Iocolano e ancora Finotto per l’impresa che consegna al Monza l’affascinante sfida di Firenze contro la Fiorentina nel prossimo turno di Coppa.



Una doppietta di Tello ha permesso ai campani di portarsi sul 2-3 dopo la tripletta iniziale dei brianzoli e poi ancora un rigore di Viola a pochi istanti dalla fine per il Benevento ha fissato il risultato finale. Una sfida affascinante per gli uomini di Cristian Brocchi che, in questa prima parte di agosto, hanno firmato una vera e propria impresa.

BENEVENTO-MONZA 3-4

Benevento: Montipò; Maggio, Letizia, Antei, Caldirola; Tello, Viola, Improta (1’st Schiattarella), Insigne (20’st Kragl); Coda, Armenteros (13’st Sau) All. F. Inzaghi (Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Tuia, Volta, Gyamfi, Di Serio, Vokic)

Monza: Lamanna; Lepore, Scaglia, Bellusci, Sampirisi; Armellino (37′ Rigoni), Fossati (20’st Anastasio), Iocolano; Chiricò (15’st D’Errico); Finotto, Brighenti All. Brocchi (Sommariva, Galli, Lora, Marconi, Mosti, Negro, Di Munno, Marchi, Franco)

Marcatori : 5′ Bellusci (M) 17′ Finotto (M) 49′ Iocolano (M) 51′ Tello (B) 83′ Tello (B) 88′ Finotto (M) 94′ Viola rig. (B)

Ammoniti: Lepore (M) Improta (B) Fossati (M) Tello (B) Lamanna (M) Anastasio (M) Antei (B)

