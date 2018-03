Ciclismo: la seregnese Maria Giulia Confalonieri bronzo ai Mondiali su pista La seregnese Maria Giulia Confalonieri è “super felice”: ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di ciclismo su pista nella specialità Madison. L’atleta, 23 anni e neo tesserata per la Valcar-Pbm, ha gareggiato in coppia con la trentina Letizia Paternoster.

La seregnese Maria Giulia Confalonieri ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di ciclismo su pista nella specialità Madison. L’atleta, 23 anni e neo tesserata per la Valcar-Pbm, ha gareggiato in coppia con la trentina Letizia Paternoster. Le azzurre sono salite sul terzo gradino del podio alle spalle di Gran Bretagna (50 punti) e Olanda (35): 20 punti per loro, partite forte e decise nel finale. La gara all’americana prevedeva 120 giri con uno sprint ogni 10 tornate.

“Super felice di essere sul podio della Madison dopo 120 giri super veloci” , ha commentato lei su Twitter.



“Abbiamo commesso alcuni errori nei cambi e contro nazioni di livello come Gran Bretagna e Olanda non te lo puoi permettere – dice il ct Dino Salvoldi alla Federciclismo – così abbiamo puntato al bronzo e sono felicissimo per le mie ragazze. Nelle specialità olimpiche di endurance abbiamo conquistato due bronzi e per un solo punto non siamo saliti sul podio con Elisa Balsamo nell’omnium. Abbiamo in campo il gruppo più giovane di tutte le nazioni, possiamo essere contenti e fiduciosi”.

Non solo pistard, di recente è stata terza nella classica fiamminga Omloop Het Nieuwsblad e quarta sulle strade di Tielt-Winge, nella provincia del Brabante Fiammingo.

