Ciclismo, il Giro Rosa bacia la Brianza: mercoledì partenza di tappa da Sovico, prima la festa Prenderà il via l’11 luglio da Sovico (in via Volta, di fronte alla Beta Utensili) la sesta tappa dell’edizione 2018 del Giro d’Italia ciclistico femminile: il “Giro Rosa”. La gara scatta venerdì 6 luglio con la cronometro a squadre di Verbania.

Prenderà il via l’11 luglio da Sovico (in via Volta, di fronte alla Beta Utensili) la sesta tappa dell’edizione 2018 del Giro d’Italia ciclistico femminile: il “Giro Rosa”. La gara scatta venerdì 6 luglio con la cronometro a squadre di Verbania.

Il paese si prepara a una accoglienza in festa con gli eventi curati da Pro Loco Sovico, ufficializzati in queste ore. “Aspettando il Giro Rosa”, ecco il nome dell’iniziativa che porterà a Sovico, tra gli altri, volti noti dello sport e dello spettacolo, tra i quali Davide Cassani, ct della Nazionale italiana di ciclismo, Alessandra Cappellotto prima ciclista italiana a vincere il Campionato del Mondo in linea e Justine Mattera, showgirl e attrice con la passione per la bici. Patron del “Giro Rosa”, il sovicese Giuseppe Rivolta.

Due gli appuntamenti da non perdere: l’8 luglio, raduno di ciclisti appartenenti a società sportive organizzate (sovicesi e non) e amatoriali al centro sportivo di via Lambro, e corteo in piazza della chiesa con possibilità di partecipare alla messa delle 10.30. Per tutti è previsto un giro cicloturistico per il paese che si concluderà attorno alle 11.30 in piazza Frette dove saranno esposte fotografie storiche sia del ciclismo sovicese (Veloclub) sia delle passate edizioni del “Giro Rosa”. Sempre in piazza saranno collocate ruote colorate, maglie rosa e altri cimeli realizzati dall’associazione “Sul Filo dell’arte”; alle 12.30, rinfresco per tutti. Il secondo evento sarà il 10 luglio, nella serata che precede la partenza della tappa, al cinema “Nuovo” di via Baracca, dove si terrà una tavola rotonda sull’uso della bicicletta (in ambito agonistico, sportivo, attenzione alla salute, esercizio fisico). Moderatore Pier Augusto Stagi, giornalista e direttore di Tuttobici e parteciperanno diverse personalità del ciclismo nazionale, autorità, giornalisti, il sindaco Alfredo Colombo, il patron del “Giro Rosa”, il sovicese Giuseppe Rivolta; Davide Cassani, Alessandra Cappellotto, Justine Mattera e Luca Ornago, sindaco di Villasanta che interverrà sul tema piste ciclopedonali.

Invitati anche Roberto Invernizzi, presidente della Provincia e l’assessore regionale competente. Mercoledì 11 luglio, la tappa prenderà il via alle 12 da via Volta con arrivo a Gerola Alta (SO). Sovico si prepara così ad accogliere le protagoniste del “Giro Rosa” di ciclismo, sport che in paese ha radici ben profonde e che appassiona decine e decine di cittadini, grandi e piccini.

Una vetrina importante capace di dare lustro a quanti si impegnano con passione nel divulgare e tramandare una disciplina che non conosce età e che animerà la prima decade di luglio, con annunciato entusiasmo.

Mercoledì 11 luglio sono previste anche modifiche alla viabilità. Le atlete passeranno per Renate nella tarda mattinata e la strada provinciale resterà chiusa fino al primo pomeriggio con possibili disagi per la circolazione. Le cicliste poi saliranno in direzione di Cassago, dirette verso la Brianza lecchese. I maggiori disagi sono previsti nel tratto Lecco-Abbadia Lariana quando le ragazze dovranno imboccare la superstrada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA