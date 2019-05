Calcio, verso la finale di ritorno di Coppa Italia: come andare a Viterbo o vedere il Monza in città È iniziato il conto alla rovescia per la finale di ritorno della Coppa Italia di serie C: come andare mercoledì 8 maggio a Viterbo insieme ai tifosi o vedere la partita in città. Ci sarà anche una delegazione dell’amministrazione.

È iniziato il conto alla rovescia per la finale di ritorno della Coppa Italia di serie C: mercoledì 8 maggio a Viterbo il Monza si gioca il primo trofeo dell’era Berlusconi-Galliani partendo dal 2-1 dell’andata (gol di Brighenti e D’Errico). Calcio d’inizio alle 17.45, diretta Raisport. Ci saranno il sindaco Dario Allevi, l’assessore allo sport Andrea Arbizzoni e il presidente del consiglio comunale Filippo Carati. Una delegazione che da piazza Trento ha deciso senza esitazioni di partire (a titolo personale e per amore del biancorosso) per essere al fianco della squadra.

“Perché noi ci crediamo”. È il coro che intona la curva Davide Pieri, è il coro che fa esaltare mister Cristian Brocchi che non perde occasione per ringraziare gli ultras e i tifosi per il loro supporto. I sostenitori biancorossi ci saranno l’8 maggio al Rocchi.

Perché vincere significa anche qualificarsi all’equivalente di un terzo posto in classifica, direttamente ai quarti di finale dei playoff. Il Monza e i tifosi del Monza lo sanno e per questo si stanno organizzando: sia gli Amici del Monza che la Curva Davide Pieri stanno allestendo i pullman. Si dovrebbe riuscire a portarne almeno tre o quattro, più tutte le macchine dei coraggiosi che attraverseranno mezza Italia per una partita alle 17.45 di un mercoledì lavorativo. Facendo qualche rapido conto, solamente la Pieri dovrebbe riuscire a portare un centinaio di persone a Viterbo, più il circolo, più i tifosi solitari. Un drappello magari non numerosissimo ma decisamente agguerrito. Per andare in viaggio con gli Amici del Monza informazioni al 342 5455930, per seguire la Sud 346 5284810.

E chi rimane a Monza? Il 1912 e l’autodromo nazionale sono al lavoro per trasmettere la gara sul maxischermo al fianco delle tribune. Per ora è una ipotesi, in attesa di novità. L’alternativa è come sempre al Monza Club di via Libertà, dove il circolo organizza la visione del match come per le altre partite di campionato.

La prevendita è ufficialmente aperta. I biglietti per il settore ospiti intero sono in vendita al prezzo di 10 euro (oltre il diritto di prevendita); 5 euro (oltre il diritto di prevendita) biglietto ridotto donne e under 14.

I biglietti potranno essere acquistati on line sul sito www.go2.it (vai) e al punto vendita della Go2 (Tabacchi Fiamma via Fiamma 17 a Milano). La prevendita chiude alle 19 del 7 maggio e non è attiva l’opzione porta un amico.

