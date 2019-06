Calcio, Tiziano Crudeli ospite del Panathlon Monza e Brianza: come partecipare Giovedì 13 giugno il Panathlon Club Monza Brianza ospita il giornalista Tiziano Crudeli, protagonista di trasmissioni tv locali e gran tifoso del Milan. Per l’occasione la serata è aperta anche ai non iscritti.

Le sue sfuriate sono memorabili. E incontenibili sono la gioia e l’esultanza a ogni gol del Milan. Tiziano Crudeli, il giornalista tifoso dei rossoneri, habitué di numerose trasmissioni calcistiche sulle reti locali, sarà giovedì 13 giugno, a Monza, ospite del Panathlon Club Monza Brianza, “costola” locale del Panathlon International, il sodalizio riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e l’etica dello sport. L’appuntamento è alle 20.30 al ristorante del Villa Reale Tennis Monza in via Boccaccio, 3. Per l’occasione la serata, che prevede oltre all’intervento del pirotecnico giornalista anche la cena, è aperta anche ai non iscritti al Panathlon. Costo di partecipazione: 30 euro.

