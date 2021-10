Calcio Serie D: Vis Nova in Franciacorta getta al vento tre punti In vantaggio per 3 a 1 si sono fatti agguantare dallo Sporting a tre minuti dal 90’, complice anche l’infortunio al difensore Tranquillini. Con questo pareggio resta ancora nelle posizioni di retrovia. E domenica 17 ottobre tornerà tra le mura amiche ospitando il Sona.

Non sono bastati la doppietta di Maguette Fall e il gol di Calmi, al Vis Nova, per fare risultato pieno nella trasferta in Franciacorta contro lo Sporting. I brianzoli in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo con la doppia marcatura di Fall, in avvia di ripresa subivano la pressione dei bresciani accorciavano le distanze, Ma subito dopo Calmi al 18’ realizzava la terza rete per i brianzoli.

Quando la partita sembrava nelle mani dei verdenero e i tre punti a portata di mano, forse, per la paura di vincere erano costretti sulla difensiva dalla pressione dei bresciani che a tre minuti dal 90’, complice anche l’infortunio al difensore Tranquillini, riuscivano a raggiungevano il 3-3. Per il Vis Nova, un’altra grossa occasione gettata al vento, dopo aver disputato un’ottima prova che meritava la vittoria.

Una volta di più la squadra allenata da Marco Caddeo ha dimostrato di essere competitiva ma ancora un poco inesperta e con poca malizia nell’amministrare il vantaggio. Il Vis Nova con questo pareggio resta ancora nelle posizioni di retrovia. E domenica 17 ottobre tornerà tra le mura amiche ospitando il Sona che ha superato 2-1 la Folgore Caratese.

