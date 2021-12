Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio Serie D: rotondo successo esterno per la Folgore Caratese Successo della Folgore Caratese in casa del Brusaporto per 1-3 con reti di Cocuzza al 5’, Kouda al 39’ del primo tempo e di Lo Faro all’8’ della ripresa. I brianzoli mercoledì 8 dicembre, alle 14.30, affronteranno al comunale il Castellanza.

La 14ma giornata del campionato di calcio di serie D, girone B, tra i sei a livello nazionale a 20 squadre, per le squadre brianzole si è chiusa col successo della Folgore Caratese in casa del Brusaporto per 1-3 con reti di Cocuzza al 5’, Kouda al 39’ del primo tempo e di Lo Faro all’8’ della ripresa. Il goal della bandiera dei bergamaschi giungeva a tempo scaduto (48’) ad opera di Iori. I lambraioli, mercoledì 8 dicembre, alle 14.30, affronteranno al comunale il Castellanza.

Nell’anticipo di sabato 4 dicembre, invece, doppio capitombolo per Vis Nova e Lesmo Vimercate. I neroverdi di Giussano dopo aver giocato un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio con una rete di Redaelli e sciupato il raddoppio con Fall all’8’ della ripresa, subivano la reazione del Desenzano Calvina che perveniva al pareggio e al 42’ beffava i generosi e validi giovani schierati dalle lucertole. Giovani di ottime qualità che hanno bisogno di un aiuto di esperienza a centrocampo e una punta valida che sappia concretizzare le diverse e buoni occasione che vengono create nel corso dei 90’, ma soprattutto necessitano di un ambiente ambizioso che vuole credere nella salvezza e di un sostegno economico da parte dell’imprenditoria locale.

Pesante invece la sconfitta interna del Leon (1-4) patita dai comuni di Breno. Gli arancio nero chiuso il primo tempo sull’ 1 a 1, nella ripresa sono stati travolti dall’impeto dei bresciani. Mercoledì 8 dicembre, il Vis Nova, sarà nuovamente tra le mura amiche e avrà come ospite il San Giuliano City Nova Milanese che ha pareggiato 1-1 con il Caravaggio. UN match di pronto riscatto per le lucertole. Ritornare a recuperare i tre punti è anche l’obiettivo del Leon Vimercate che riceverà il Desenzano Calvina.

