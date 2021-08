Calcio serie D, le brianzole aspettano i calendari tra squadre in sovrannumero e future ripescate in serie C Al momento, tra le 166 squadre (sono 24 quelle della Lombardia) c’è una tra Fano e Pistoiese che non giocherà in D, ma sarà l’ultima delle ripescate in serie C, quella che nel girone B è stata indicata con una “X”. Tra le brianzole folgore Caratese, Vis Nova, Leon Vimercate

Dopo che la Lega Pro ha comunicato i tre gironi ed i calendari della serie C stagione 2021-‘22, tutti gli appassionati di calcio dilettantistico aspettano di conoscere i nove raggruppamenti di serie D. Una compilazione che richiederà un po’ di tempo. Al momento, tra le 166 squadre (sono 24 quelle della Lombardia) c’è una tra Fano e Pistoiese che non giocherà in D, ma sarà l’ultima delle ripescate in serie C, quella che nel girone B è stata indicata con una “X”.

Al posto di questa squadra, in D salirà il Vado, quarta tra le ripescata, dopo le ufficialità già arrivate per Borgosesia, Tritium di Trezzo s.Adda e Nola. Naturalmente per la serie D è impensabile compilare i gironi con una “X”: se, infatti, in C sono soltanto tre i gironi, il criterio geografico della D con nove gironi interessati è cosa ben più complessa.

C’è, poi, la questione delle squadre in sovrannumero. Ad oggi quella già annunciata è il Gozzano, ma ce ne saranno della altre. Proprio in questi giorni, ad esempio, nascerà la nuova Sambenedettese; verrà comunicato il bando per creare il nuovo Novara. Altre questioni riguardano le future mosse del Carpi e del Chievo Verona. La Casertana, invece, ha fatto ricorso per poter giocare la D con la stessa proprietà. Insomma, bisognerà aspettare: la scelta della Lnd di iniziare il 12 settembre con la Coppa ed il 19 con i campionati è stata azzeccata, visto che ci sarà tutto il tempo per programmare la nuova stagione.

Queste le 24 società della Lombardia ammesse alla Serie D. Alcione (Promossa), Arconatese, Breno, Brianza Olginatese (Promossa), Brusaporto, Caravaggio, Caronnese, Casatese, Castellanzese, Crema, Desenzano Calvina, Fanfulla, Franciacorta, Folgore Caratese, Legnano, Leon Vimercate (Promossa), NibionnOggiono, Ponte San Pietro, Real Calepina, Tritium (Ripescata), Varese, Virtus Ciserano Bergamo, Vis Nova Giussano, Villa Valle.

