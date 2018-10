Seregno - Luca Artaria in azione a Villafranca di Verona (Foto by Paolo Colzani)

Calcio, serie D: il Seregno vince, prodezza in rovesciata di Luca Artaria - VIDEO VIDEO - Prima vittoria stagionale in serie D per il Seregno. Decisiva per rompere il ghiaccio una prodezza in rovesciata di Luca Artaria. Alla Cristiano Ronaldo.

La prodezza di Luca Artaria, a segno al 29’ del primo tempo con una splendida rovesciata su assist di Alessandro Capelli, ha illuminato il pomeriggio del Seregno sul campo di Villafranca di Verona. La giocata alla Cristiano Ronaldo del numero 8 azzurro ha spaccato una partita che fin lì i brianzoli avevano dominato, senza però riuscire a rompere il ghiaccio.

GUARDA



Il raddoppio firmato appena 2’ più tardi da Daniele Grandi, tornato con continuità su ottimi livelli dopo la scorsa faticosa stagione, ha poi messo definitivamente in discesa il match per gli uomini allenati da Andrea Ardito. Incassata al 34’ la rete di Marco Bertoli, gli ospiti hanno quindi allungato di nuovo al 38’ con Nicolò Esposito ed al 18’ della ripresa con Alessandro Capelli, entrambi beneficiati da assistenze di Luca Artaria. Qui i seregnesi hanno alzato troppo presto il piede dall’acceleratore, rischiando qualcosa dopo la marcatura di Filippo Tanaglia al 28’. Ma la sostanza, con la prima vittoria stagionale ed i cinque punti in classifica di serie D, non è cambiata.



Seregno - Il fermo immagine dello splendido gesto tecnico con cui Luca Artaria ha aperto le marcature

(Foto by Paolo Colzani)



Villafranca Veronese-Seregno 2-4

Marcatori: 29’ pt Artaria (S), 31’ Grandi (S), 34’ Bertoli (V), 38’ Esposito (S); 18’ st Capelli (S), 28’ Tanaglia (V).

Villafranca Veronese: Rossi; Turrini (27’ st Fittà), Pellacani, Andreis (1’ st Mortara), Avanzi; Pilan, Bortignon, Menolli (13’ st Amoh), Bertoli (1’ st Porcelli); Elefante (1’ st Tanaglia), Pape. A disp.: Martello, Guerrini, Arabia ed Elia. All.: Facci.

Seregno: Lupu; Capelli, Ampollini, Gritti, Cavalcante, Pribetti; Boselli (25’ st Bonaiti), La Camera (15’ st Mapelli), Esposito; Artaria, Grandi (13’ st Ravasi). A disp.: Mora, Fasoli, Conti, Calmi, Ronchi e Pozzoli. All.: Ardito.

Arbitro: Leotta di Acireale

Note: ammoniti Mortara (V) e Pribetti (S) per gioco falloso, Boselli (S) e Lupu (S) per comportamento non regolamentare. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

