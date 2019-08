Calcio Serie D, ecco i gironi: Seregno e Folgore Caratese insieme nel gruppo “B” Sono stati pubblicati i gironi del campionato di serie D. Seregno e Folgore Caratese sono stati inseriti nel B e tornano insieme dopo una stagione.

Sono stati pubblicati i gironi del campionato di serie D. Seregno e Folgore Caratese sono stati inseriti nel B e tornano insieme dopo una stagione. L’anno scorso la Folgore Caratese era nel girone A. Oltre alle due brianzole ci sono Arconatese, Brusaporto, Caravaggio, Castellanzese, Dro Alto Garda, Inveruno, Legnano, Levico Terme, ilano City, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Sondrio, Tritium, Villa Valle, Virtus Bolzano e Virtus Ciseranobergamo.

Achille Mazzoleni, nuovo membro dello staff tecnico del Seregno calcio

Sarà dunque la quarta volta che le due formazioni brianzole condivideranno lo stesso girone: dal 2010 Seregno e Folgore Caratese sono state insieme nel 2014-15 (vittoria 2-0 del Seregno al Ferruccio e con lo stesso risultato della Folgore a Carate), nel 2015-2016 (vittoria del Seregno 3-2 al Ferruccio e della Folgore 2-1 a Carate) e nel 2017-18 (vittoria della Folgore 5-0 a Carate e pareggio 2-2 al Ferruccio). Favorite del girone sono proprio il Seregno, rinnovato dalla testa ai piedi dal presidente Erba (che in settimana ha provveduto a ufficializzare l’ingaggio di Achille Mazzoleni come coordinatore tecnico: l’ultima stagione l’ha trascorsa nella Caronnese, «darà un grande supporto a mister Balestri e allo staff tecnico per la prosecuzione degli obiettivi societari» commenta Erba), e Pro Sesto, dove sono approdati gli ex dirigenti degli azzurri Carmine Castella e Matteo Fraschini dopo il burrascoso addio al Seregno, con ex su entrambe le sponde: Bertani nel Seregno, Di Maio, Viganò, Romeo e Capelli nella Pro. I calendari verranno definiti nei prossimi giorni. Il campionato comincia domenica 1 settembre. La Coppa Italia parte domenica 18 agosto con il turno preliminare, da cui Seregno e Folgore Caratese sono esentati. Entreranno in gioco nel primo turno domenica 25, con avversari da definire.

