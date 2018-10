Calcio, serie C: seconda sconfitta consecutiva per il Monza, al Brianteo passa il Teramo - FOTO FOTO - Seconda sconfitta consecutiva per il Monza, superato in casa al Brianteo dal Teramo. I biancorossi hanno subito gol dopo un quarto d’ora e poi non sono riusciti a raddrizzare le sorti dell’incontro.

Seconda sconfitta consecutiva per il Monza, superato in casa al Brianteo dal Teramo. I biancorossi hanno subito gol dopo un quarto d’ora, firmato da Caidi di testa, e poi non sono riusciti a raddrizzare le sorti dell’incontro. Gli ospiti si sono difesi, i biancorossi non hanno brillato e non sono riusciti a concretizzare le occasioni di Negro e Guidetti. A dieci minuti dal 90’ espulso Cori per fallo di reazione.

In tribuna Adriano Galliani, Paolo Berlusconi, Fabio Capello.

Dopo nove punti raccolti in avvio di campionato, dopo otto giornate il Monza rimane fermo a 11 punti nella classifica del girone B. La Fermana ha battuto e scavalcato il Lanerossi Vicenza (2-0, 14 punti e 13), tutte inseguono il Pordenone che deve affrontare il Renate.



(Foto by Fabrizio Radaelli)

