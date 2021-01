Calcio, serie C: pareggio del Lecco 1-1 contro il Giana Erminio Pareggio per 1-1 del Lecco contro il Giano Erminio nel campionato di calcio di serie C.

Un pareggio che accontenta più i padroni di casa quello che è maturato al Comunale di Gorgonzola al termine di una gara ben interpretata dagli uomini di mister Brevi contro il . La Giana Erminio ha il merito di trovare il gol nel primo tempo e di concedere poco ai blucelesti, che trovano la via della rete solo a metà ripresa. Il gol di Mangni cambia completamente il match, perché il Lecco prende coraggio e guidato da un brillante Iocolano prova il forcing, ma senza buoni risultati. Il pallone del possibile 2 a 1 sbatte su una mano biancoazzurra, ma l’arbitro non ravvede l’irregolarità del gesto e non segnala il penalty. Un altro torto che si aggiunge a quello subito settimana scorsa contro l’AlbinoLeffe, ma che purtroppo non può giustificare appieno il pareggio finale.

Giana Erminio – Lecco 1-1 Marchetti (GE) al 32’; Mangni (L ) al 68’

Giana Erminio (3-5-2): Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Perico, Greselin (Finardi dal 67’), Pinto, Palazzolo, Zugaro (Madonna dall’82’); Ferrario (Corti dal 67’), Perna (Rossini dal 90’+1). A disposizione: D’Aniello, Zanellati, Barazzetta, De Maria, Capano, Dalla Bona, D’Ausilio, Ruocco. Allenatore: Oscar Brevi.

Lecco (3-4-2-1): Pissardo; Celjak, Malgrati, Cauz (Capoferri dall’89’); Nesta, Bolzoni, Marotta (Foglia dal 66’), Nannini; Emmausso (Mangni dal 56’), Iocolano; Capogna (Mastroianni dal 66’). A disposizione: Bertinato, Lora, Marzorati, Giudici, Ronci, Merli Sala, Haidara, Raggio. Allenatore: Gaetano D’Agostino.

Ammoniti: Greselin, Perna, Pinto, Brevi (allenatore) per la Giana Erminio; Celjak, Marotta per il Lecco.

Espulsi: Nessuno.

Arbitro: Sig. Sajmir Kumara (Verona)

Assistenti: Sig. Ivan Catallo (Frosinone) – Sig. Franck Loic Nana Tchato (Aprilia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA