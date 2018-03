Monza calcio serie C Monza Gavorrano al Brianteo all’andata (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, serie C: Monza sconfitto in Toscana, nel fango vince il Gavorrano Monza sconfitto in Toscana. Al Brianteo sotto il diluvio era stato un pareggio, in Toscana sotto la pioggia battente il Gavorrano si è portato a casa tre punti preziosi per la sua corsa verso i playout

Al Brianteo sotto il diluvio era stato un pareggio, in Toscana sotto la pioggia battente il Gavorrano si è portato a casa tre punti preziosi per la sua corsa verso i playout. Il Monza, che sabato aveva regolato la capolista Robur Siena, deve ritrovare subito la concentrazione per affrontare sabato il Pro Piacenza (ore 20.30) e continuare a guardare ai playoff.

A Grosseto è successo tutto a venti minuti dalla fine. Dopo un primo tempo senza emozioni, finito 0-0, la partita nella ripresa è diventata una vera e propria battaglia nel fango e Gemignani ha approfittato dell’unico pallone pericoloso per correggere in porta una pala ribattuta dal palo. Il Monza ha provato a reagire con palloni lunghi, con una grande occasione in area per D’Errico finito a terra (e ammonito per simulazione) e con tutti i cambi per mandare in campo gambe fresche, ma il risultato alla fine non è cambiato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA