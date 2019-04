Calcio, serie C: Monza ko contro l’Albinoleffe a Bergamo

Calcio Monza serie C, mister Cristian Brocchi in conferenza stampa

Monza sconfitto 3-0 sul campo dell’Albinoleffe nella giornata numero 36 della serie C. Tutto è successo nel primo tempo: padroni di casa in vantaggio già al 6’ con Giorgione a correggere in porta un assist dell’ex di serata Sacha Cori. Raddoppio di Giorgione al 19’, terzo gol dello stesso Cori alla mezzora. Nel secondo tempo nulla da segnalare. Monza di nuovo in campo mercoledì per la finale di andata della Coppa Italia di serie C. Alle 18 al Brianteo contro la Viterbese.

Albinoleffe-Monza 3-0

Marcatori: Sibilli al 6 pt, Giorgione al 19 pt, Cori al 30 pt



Albinoleffe: Cortinovis, Gavazzi, Sbaffo, Gusu (dal 30 st Gelli), Gonzi, Romizi, Giorgione, Sibilli (dal 30 st Galeandro), Sabotic, Riva, Cori (dal 5 st Kouko (dal 30 st Nichetti)). All. Marcolini. Ne: Athanasiou, Coser, Stefanelli, Mandelli, Genevier, Calì, Ruffini,

Monza: Guarna, Fossati (dal 1 st Palazzi), De Santis (dal 1 st Bearzotti), Chiricò (dal 1 st Ceccarelli), Brighenti, D’Errico, Armellino, Marconi, Negro, Tentardini (dal 15 st Lepore), Marchi (dal 28 st Reginaldo). All. Brocchi. Ne: Sommariva, Galli, Lora, Adorni, Di Paola, Otelè,

Arbitro: Ricci di Firenza

Note: Ammoniti Cortinovis (A), Galeandro (A), De Santis (M), Tentardini (M), Negro (M)

