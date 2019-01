Calcio, serie C: il Monza va agli ottavi di Coppa Italia, intanto deliberate 5 promozioni in B - VIDEO Il Monza batte il Novara 1-0 e regala a mister Brocchi, nel giorno del suo 43esimo compleanno, il passaggio di turno agli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Intanto il consiglio federale ha deliberato cinque promozioni in Serie B.

Il Monza batte il Novara 1-0 e regala a mister Brocchi, nel giorno del suo 43esimo compleanno, il passaggio di turno agli ottavi di Coppa Italia di Serie C: affronterà la Pro Vercelli, che ha sconfitto l’Alessandria ai supplementari.

La vittoria nella sfida secca del mercoledì pomeriggio al Brianteo è firmata da un’autorete del portiere ospite, azione sulla quale c’è il forte zampino di Lora.



Per l’impegno infrasettimanale, ancora cambiamenti di formazione per il Monza: e così c’è il ritorno di Negro, la riproposizione di Bearzotti e Tentardini dall’inizio, una chance per Lora di accumulare minuti dopo il lungo infortunio ed una vecchia nuova coppia di attaccanti Reginaldo-Ceccarelli, due dei pochi reduci di inizio anno. Al primo calcio d’angolo della gara, dopo una sponda in mezzo all’area, la palla finisce sul secondo palo sulla testa di Lora che colpisce la traversa, ma il rimpallo è favorevole e il pallone sbatte sulla schiena di Benedettini per l’autogol che deciderà la partita. Rispetto ai piemontesi, i biancorossi sono più convinti e costruiscono maggiori trame. Il Novara non sembra in grado (e forse nemmeno in voglia) di provare a girarla.



MONZA Novara calcio: Matheus Paquetà

(Foto by Fabrizio Radaelli)



Sugli spalti, in attesa di vedere l’esordio in campo del fratello Matheus, c’era anche Lucas Paquetà in compagnia di amici e famiglia, tutti seduti nei seggiolini della tribuna autorità con l’amministratore delegato Adriano Galliani.

Andare avanti in Coppa, in caso di vittoria finale, vorrebbe dire avere un miglior piazzamento ai playoff e con l’aggiunta di una seconda finale promozione è già qualcosa. Il consiglio federale infatti ha deliberato cinque promozioni in Serie B, una in più rispetto ad inizio anno. Anche se la Lega Pro spinge per sette, anche qui, è già qualcosa, in attesa di conoscere la formula finale del campionato.

