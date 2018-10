Calcio Berlusconi al Brianteo per Monza-Triestina (Foto by Diego Marturano)

Calcio, serie C: il Monza pareggia con la Triestina al Brianteo davanti a Berlusconi Era atteso ed è arrivato: Silvio Berlusconi si è presentato al Brianteo per il big match del suo Monza contro la Triestina: alla fine il campo ha detto 1-1. Il nuovo proprietario è andato negli spogliatoi prima della partita: il video.

Era atteso ed è arrivato: Silvio Berlusconi si è presentato al Brianteo per il big match del suo Monza contro la Triestina, una sfida dalla rivalità storica che alla fine ha regalato un pareggio quasi allo scadere.

Il nuovo patron biancorosso si è accomodato accanto all’ad Adriano Galliani e al sindaco Dario Allevi in una tribuna vip rinfrescata con copriseggiolini e cartelloni led; qualche fila più in basso il presidente Nicola Colombo con l’assessore allo sport Andrea Arbizzoni. In tribuna anche Paolo Berlusconi, l’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, il giornalista Gigi Marzullo.



Berlusconi nell’intervallo è stato “investito” ufficialmente con la consegna dal pubblico della sciarpa del Monza club. Prima della partita è andato negli spogliatoi per parlare con la squadra, mentre nell’intervallo si è intrattenuto con i ragazzini del settore giovanile.

“Sono qui a vedere la prima partita, non vi nascondo che sono un po’ emozionato. A voi dico: mi raccomando. Ricordatevi che ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Quindi credeteci e vincete con almeno tre gol di scarto”, aveva detto ai suoi tra gli applausi.



Alla fine il campo ha detto 1-1: il Monza è andato in vantaggio al 67’ con Negro, gli ospiti hanno pareggiato all’86 grazie al rigore realizzato da Granoche.

IL DISCORSO NEGLI SPOGLIATOI

