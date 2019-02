Calcio serie C: pareggio del Monza a Teramo, rete di Ceccarelli Pareggio per 1 a 1 con gol brianzolo di Ceccarelli all’ottantunesimo, otto minuti dopo aver fatto il suo ingresso in campo a pareggiare la rete dei locali segnata due minuti prima da Infantino. Un punto a testa per Teramo e Monza sul campo degli abruzzesi.

Pareggio per 1 a 1 con gol brianzolo di Ceccarelli all’ottantunesimo, otto minuti dopo aver fatto il suo ingresso in campo a pareggiare la rete dei locali segnata due minuti prima da Infantino. Un punto a testa per Teramo e Monza sul campo degli abruzzesi dopo un match - nella ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2018/2019 - che ha visto quattro ammoniti tra le fila dei padroni di casa. L’undici di Brocchi ha ora 40 punti a tredici dalla vetta occupata, con una partita in meno, dal Pordenone.

