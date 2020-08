Calcio Serie B, “radiomercato” annuncia un altro colpo del Monza: Barillà dal Parma Il centrocampista classe 1988 ha giocato per tre stagioni con i “crociati”, una in B e due in serie A collezionando 85 presenza e 8 gol. Secondo la Gazzetta di Parma sarebbe pronto per lui un contratto biennale con opzione sul terzo anno.

”Radiomercato” annuncia un altro colpo, molto grosso, del Calcio Monza: numerosi siti web, ma anche la Gazzetta di Parma, danno per certo direttamente dalla serie A, dal Parma, l’arrivo all’ombra dell’Arengario di Antonino Barillà, classe 1988 . «Per il centrocampista calabrese - si legge sulla Gazzetta di Parma - sarebbe pronto un biennale con opzione sul terzo anno. In maglia biancorossa Barillà sarà compagno di due ex crociati: Gabriel Paletta e José Machin».

Barillà, arrivato nella squadra della città emiliana nell’estate del 2017 ha giocato per tre stagioni, una in B e due in A, 85 presenze tra campionato e Coppa Italia, 8 gol e 6 assist. Ha giocato anche nella Nazionale Under 19, Under 20 e Under 21. Sempre sulla Gazzetta ne vengono elogiate le doti di: «generosità, duttilità, umiltà, senso di appartenenza, disponibilità a giocare stringendo i denti anche in condizioni imperfette».

