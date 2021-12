Calcio Serie B, è ufficiale: “la partita Benevento - Monza rinviata ad altra data” Comunicato ufficiale del presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Mauro Balata alla luce di una istanza presentata dai biancorossi e della comunicazione della quarantena disposta dalla Ats Brianza.

Nella serata di sabato 18 dicembre è arrivata la notizia ufficiale da parte del Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Mauro Balata, del rinvio “a data da destinarsi” della partita Benevento - Monza del campionato di Serie B, diciottesima giornata, in programma domenica 19 dicembre.

La decisione è stata presa alla luce: “dell’istanza presentata in data odierna dalla società A.C. Monza” e della “comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”: “con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Desio ha disposto “(...) la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (...) qualificati come ”contatti stretti di caso COVID positivo”, con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva agonistica prevista per il giorno 19/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 21/12/2021”;

D qui: “tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB” è stato disposto: “il rinvio della gara Benevento - Monza, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 19 dicembre, ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”.

