Calcio: pari del Monza, vince il Seregno, sconfitte e crisi per Renate e Folgore Caratese Fine settimana in chiaroscuro per le brianzole impegnate in campionato. Il Monza non va oltre lo 0-0 in casa contro la Viterbese. La Folgore Caratese perde, così come il Renate. Vince, e alla grande, il Seregno.

Fine settimana in chiaroscuro per le brianzole impegnate in campionato. Il Monza non va oltre lo 0-0 in casa contro la Viterbese. A un buon primo tempo di marca biancorossa ha fatto da contraltare una ripresa dove gli ospiti hanno sfiorato il clamoroso vantaggio. Alla fine le due squadre si sono accontentate di un punto in un Brianteo con pochi spettatori per via del vento gelido. Terzo pari consecutivo per il Monza (che prosegue anche la sua serie positiva casalinga allungandola a 7 giornate): i biancorossi fanno un passettino in avanti portandosi a quota 36 punti

A Carate la Folgore Caratese perde 2-0 contro il Borgaro. Succede tutto nella ripresa: le reti al 5’ Alfiero e al 32’ Pasquero complice l’indecisione di Rainero. Al 19’ errore dal dischetto di Gambino per la Folgore Caratese.

Il Seregno, dopo il cambio di allenatore, è inarrestabile. A farne le spese è stata questa volta la Pro Sesto, schiantata al Breda per 1-3. Le reti dei seregnesi portano la firma di Cannizzaro, Capelli e Artaria. Il portiere Sangalli ha parato un rigore sul risultato di 3-1 per gli azzurri.

In precedenza il Renate era stato sconfitto sabato 24 a domicilio anche dal Fano (0-1), e la serie di k.o. si allunga ora a quota cinque, Coppa Italia compresa. Ai marchigiani, apparsi davvero quadrati e compatti, è bastata la rete del giovane Mawuli per espugnare il “Città di Meda” e regalarsi un sabato di rinnovate speranze in ottica salvezza. Il secondo k.o. interno consecutivo mantiene il Renate a quota 33, alla vigilia di due delicatissime trasferte contro Sambenedettese e Sudtirol.

