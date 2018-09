Calcio, ottimo esordio per il Seregno: prezioso 0-0 sul campo del Darfo Boario - VIDEO VIDEO - Punto prezioso per il Seregno sul difficile campo di Darfo Boario. Nell’esordio in campionato, gli azzurri hanno strappato uno 0-0 al cospetto dei bresciani, dimostrando una chiara crescita rispetto alla fin qui unica uscita ufficiale, quella che in agosto si era tradotta in un’immediata eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Villa d’Almè Valbembana.

GUARDA Il video dell’esordio del Seregno calcio

La gara è stata combattuta, anche se le difese hanno fatto senza dubbio meglio degli attacchi. Gli ospiti si sono resi pericolosi per primi con un diagonale di Esposito a lato all’11’, mentre nel finale della prima frazione l’ex Vitali ha concluso alto dal limite. Nella ripresa, al 27’ Artaria ha visto un suo tentativo da ottima posizione stoppato in spaccata da Fattori, mentre a tempo scaduto Quaggiotto ha imbeccato Lauricella, che in corsa ha trovato sulla sua strada Lupu.

Darfo Boario-Seregno 0-0

Darfo Boario: Romeda; Filippi, Concina, Lebran, Fattori; Quaggiotto, Forlani, Dadson; Vitali (36’ st Lauricella), Spampatti (33’ st Peli), Baccanelli (46’ st Bouza). A disp.: Brichetti, Milesi, Ondei, Daeder, Taboni e Maggioni. All.: Quaresmini.

Seregno: Lupu; Ronchi (13’ st Capelli), Ampollini, Gritti, Mapelli, Pribetti (38’ st Calmi); Romeo (13’ st Bonaiti), La Camera, Esposito; Grandi (20’ st Ravasi), Artaria (38’ st Cavalcante). A disp.: Mora, Boselli, Moreo e Pozzoli. All.: Ardito.

Arbitro: Gandolfo di Bra.

Note: ammoniti Fattori (D) e Pribetti (S) per gioco falloso; espulso Romeo (S) al 26’ st per proteste dalla panchina. Recuperi: 0’ pt, 4’ st.

