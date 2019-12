Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, nuovo sito per il Monza: c’è anche il tour virtuale della rosa Alla vigilia delle feste il Monza ha presentato il nuovo sito internet www.monzacalcio.com. News, risultati, fotogallery e video, lo shop e soprattutto il tour virtuale della rosa a 360 gradi.

Una nuova casa online sotto l’albero di Natale per l’Ac Monza. Alla vigilia delle feste la società biancorossa ha presentato il nuovo sito internet www.monzacalcio.com. “Per permettere a tutti gli stakeholders, tifosi, partners e addetti ai lavori, di essere sempre più connessi con il Calcio Monza”, spiega il Monza.

Un sito più snello per essere più navigabile sia da desktop che, soprattutto, mobile. Sul sito news, risultati, fotogallery e video, finestra sui social e link all’e-shop. La novità rilevante è il tour virtuale della rosa a 360 gradi, “un’esperienza immersiva unica nel panorama calcistico italiano per scoprire da vicino i giocatori e le zone dello stadio”. Il sito è stato realizzato da eWeb Srl, il tour da AT MEDIA (che ha brevettato la tecnologia Coperniko.com).

© RIPRODUZIONE RISERVATA