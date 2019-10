Calcio serie C al Brianteo Monza Albinoleffe (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, serie C: il Monza batte l’Albinoleffe dell’ex Zaffaroni, decisivo Lepore - FOTO FOTO -Allo stadio Brianteo, per la nona giornata del campionato di serie C, il Monza batte l’Albinoleffe dell’ex Zaffaroni con gol di Lepore nella ripresa e dopo aver controllato per larghi tratti.

Allo stadio Brianteo, per la nona giornata del campionato di serie C, il Monza batte l’Albinoleffe dell’ex Zaffaroni con gol di Lepore nella ripresa e dopo aver controllato per larghi tratti senza riuscire a piazzare la zampata.

Finita. Il Monza vince 1-0 e consolida il primato in vetta con 24 punti, davanti al Renate (3-0 al Gozzano, 20 punti).

Calcio serie C al Brianteo Monza Albinoleffe

(Foto by Fabrizio Radaelli)

93’ Angolo per gli ospiti: e ancora Canestrelli prende l’ascensore per il colpo di testa, ma la deviazione è nettamente fuori dai pali

91’ Il primo tiro nello specchio della porta per l’Albinoleffe nella partita è il colpo di testa di Canestrelli, bloccato in presa da Lamanna

90’ Ammonito Lepore, segnalati 4 minuti di recupero

87’ Azione clamorosa di Gelli che prende palla a metà campo, vola verso l’area del Monza ed esplode un destro che toglie l’umidità dalla parte alta della porta uscendo per questione di centimetri

85’ Espulso Riva, l’Albinoleffe è in dieci per il finale di partita. Riva entra un po’ scomposto e colpisce con il piede la schiena di Gliozzi, ma il rosso sembra esagerato

81’ Altri cambi: nel Monza dentro Franco per Sampirisi. Nell’Albinoleffe dentro Kouko Zinon per Cori e Ravasio per Genevier

80’ Patratac difensivo tra Gavazzi e Savini, prova ad approfittarne Gliozzi ma da posizione decentrata il piattone finisce solo sull’esterno della rete

76’ Gliozzi si incunea a centro area alle spalle dei difensori e prova ad alzare il pallonetto ma Canestrelli rimonta e devia in angolo. Angolo senza esito

75’ L’Albinoleffe reagisce e alza il baricentro. Arrivano tante palle sporche verso l’area e ogni tanto anche un tiro, come quello di Ruffini che di incontro spara alto il mancino

70’ Cambio: fuori Palazzi, dentro Armellino

68’ GOOOL per il Monza! Checco Lepore direttamente da calcio piazzato. Il suo destro liftato scende a foglia morta tipo Mariolino Corso e beffa Savini dietro il palo della barriera. Il Monza dà senso all’assedio

Calcio serie C al Brianteo Monza Albinoleffe

(Foto by Fabrizio Radaelli)

65’ Cambi per il Monza: dentro Mosti, Marchi e Gliozzi per Chiricò, Brighenti e Finotto. Tra gli ospiti dentro Quaini e Sibilli per Galeandro e Giorgione

64’ Sale di tono anche Finotto, che usa il fisico per tenere una palla difficile in area e si gira di destro, ma è contrastato e il tiro finisce lento tra le braccia di Savini

60’ Super palla di Chiricò che mette D’Errico davanti alla porta: controllo impreciso del capitano e Savini riesce a salvarsi in qualche modo. Il Monza rimane in avanti e sul corner successivo Scaglia mette in difficoltà il portiere con un colpo di testa mirato all’angolino basso

58’ Finotto raccoglie un’altra palla buttata in mezzo ma, anche se l’impatto con il pallone è buono, la conclusione finisce a lato

56’ È un assedio del Monza, che ora vive sulla trequarti seriana ma gli spazi sono pochissimi

54’ Tiro da lontano di D’Errico, da molto fuori e fuori di molto.

50’ In campo succede poco: i minuti scorrono, l’Albinoleffe resta solido e ben messo

46’ Ore 18.30, partita ricominciata. Dopo 40 secondi azione del Monza, raccoglie D’Errico sulla sinistra, si accentra e calcia un destro radente a lato di mezzo metro sul palo del portiere

45’ Fine primo tempo. In tribuna c’è Silvio Berlusconi. Con Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e Fabio Capello

Calcio serie C al Brianteo Monza Albinoleffe

(Foto by Fabrizio Radaelli)

44’ Azione rugbistica del Monza che passa alla mano da destra a sinistra, poi D’Errico cerca il cross in area per Brighenti che manca l’appuntamento con il gol per questione di istanti

41’ Mischione in area seriana. Il Monza cerca di portare tanti uomini per giocarsela, alla fine il pallone scorre sui piedi di D’Errico che calcia potente il mancino, ma viene respinto dal muro

Calcio serie C al Brianteo Monza Albinoleffe

(Foto by Fabrizio Radaelli)

33’ Prova a prendere campo il Monza più stabilmente, ma l’AlbinoLeffe rimane ordinato

30’ Tolte le occasioni, tutte per il Monza con le due traverse di Brighenti e Chiricò, per il resto il match è sostanzialmente equilibrato. Serve il colpo improvviso di un campione e allora ci prova capitan D’Errico esplodendo un destro dalla distanza che Savini respinge con difficoltà

25’ Striscione, coro e applausi dalla curva monzese per il grande ex Marco Zaffaroni. Lui ricambia con un saluto

VIDEO

Calcio serie C al Brianteo Monza Albinoleffe

(Foto by Fabrizio Radaelli)



23’ I rischi maggiori il Monza li corre sulle palle alte da fermo, sfruttando la fisicità di Cori per fare la guerra in mezzo all’area

21’ Serie di calci d’angolo per il Monza. In qualche modo Savini si salva. Il predominio territoriale monzese è evidente, ma l’Albinoleffe è ordinato e non disdegna qualche sporadica avanzata

13’ Sul calcio d’angolo seguente, schema per liberare la botta da fuori di Lepore, ma il terzino sbuccia il pallone. La mischia seguente si risolve con un fallo di Bellusci per non far ripartire l’Albinoleffe

12’ Traversa per il Monza. Di nuovo. Questa volta fugge sulla sinistra Sampirisi che riesce ad alzare Soffice in area. Savini esce male, smanacciando. Chiricò raccoglie, prepara il mancino e timbra ancora il legno.



11’ Succede poco, squadre strette e compatte in trenta metri a metà campo. Non c’è spazio e le trame faticano a svilupparsi

6’ Il Monza tiene palla. Chiricò sembra ispirato, ma Zaffaroni gli ha riservato una marcatura asfissiante. Evidentemente non vuole che si accenda

3’ Monza avanti: traversa per Brighenti. Azione sulla destra da palla profonda di Bellusci che pesca Lepore per il cross tagliato dalla trequarti, Finotto in area spizzica di testa sul primo palo. Accorre Brighenti che tocca di sinistro e scheggia la traversa. Grande occasione per il monza, Brighenti era tutto solo a due passi dalla porta.

2’ Calcio d’angolo per l’Albinoleffe, uscita di Lamanna

Ore 17.30. Partiti. Monza con classico 4-3-1-2, mentre nel 3-5-2 dell’Albinoleffe ci sono gli ex Riva e Cori.

Brocchi inizia con Lamanna, Fossati, Bellusci, Chiricò, Brighenti, D’Errico, Finotto, Palazzi, Scaglia, Sampirisi e Lepore.

L’ANNUNCIO DELL’EVENTO DI BENEFICENZA

Allo stadio Brianteo arriva il grande ex Marco Zaffaroni, ma tornano anche Sacha Cori e Ruggero Riva. Domenica alle 17.30 c’è Monza-Albinoleffe, nona giornata del girone A di serie C. I biancorossi sono reduci dalla larga vittoria infrasettimanale contro il Renate in Coppa Italia (4-1) e dallo 0-4 di domenica scorsa ad Arezzo.

Monza e Albinoleffe giocano anche per Letizia Milesi, vittima di un incidente che negli ultimi due anni le impedisce di camminare e danzare: squadre in campo con divise speciali che saranno messe all’asta per finanziare l’intervento negli Usa.

(* in collaborazione con Diego Marturano allo stadio Brianteo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA