Calcio, il Monza trionfa ad Arezzo: vince 0-4 con reti di Brighenti, Palazzi, Sampirisi e D’Errico

Biancorossi scatenati ad Arezzo: il Monza ha infatti vinto in trasferta per 0-4 con reti di Brighenti, Palazzi, Sampirisi e D’Erric0. Sempre più solido il primo posto in classifica.