Calcio, la domenica delle brianzole: il Renate espugna Pontedera, pari per Folgore Caratese e Vis Nova Giussano Due vittorie e due pareggi nella domenica delle brianzole impegnate nei campionati di calcio.

Due vittorie e due pareggi nella domenica delle brianzole impegnate nei campionati di calcio. Vittoria per il Renate nella quarta giornata di serie C. Le pantere hanno vinto a Pontedera con rete di Kabashi al 4’ difesa orgogliosamente nonostante le troppe assenze per infortunio tra i titolari e anche in inferiorità numerica. Il Renate infatti ha giocato tutto il secondo tempo in dieci per espulsione di Rada al 43’.

“Prestazione di grandissimo cuore, in una situazione di emergenza assoluta e con sei Under in campo nell’ultima mezzora. I ragazzi hanno dato tutto, lottando su ogni pallone, ma è la vittoria di tutti i componenti di questa società”, ha commenato mister Aimo Diana.

In serie D vittoria per il Seregno, in gol in zona Cesarini contro il Sona, e due pareggi senza reti per Folgore Caratese e Vis Nova Giussano.

Nel girone A la Folgore Caratese ha chiuso sullo 0-0 il match sul campo della capolista Bra. Nel girone B Giussano ha conquistato un punto a Breno.

