Calcio, serie D: il Seregno piazza il tris allo scadere, Sona battuto e primato Terza vittoria consecutiva e primo posto in solitaria nella classifica di serie D per il Seregno. I brianzoli di Franzini hanno superato il Sona al Ferruccio in inferiorità numerica.

Terza vittoria consecutiva e primo posto in solitaria in classifica per il Seregno, complice anche il rinvio della gara tra Crema e Caravaggio. Superando 2-1 al Ferruccio il Sona, gli azzurri hanno continuato la loro corsa a punteggio pieno nel girone B del campionato di serie D, salendo a quota nove punti, due in più della sorprendente Casatese, mentre Crema, Caravaggio e NibionnOggiono sono staccate di tre lunghezze.

Il match è stato palpitante, con un netto predominio iniziale dei brianzoli, a segno dopo 21’ con il brasiliano Da Silva, che su una sponda aerea di Alessandro ha saltato con un sombrero l’incredulo Torri e di destro, da posizione defilata, ha incenerito Carletti.

Gli ospiti hanno pareggiato sorprendentemente allo scadere della prima frazione, quando Zanon ha atterrato nella sua area Agazzani, inducendo l’arbitro Burlando di Genova a concedere il rigore. Dal dischetto, Gerevini non ha lasciato scampo a Lupu.

Nella ripresa il canovaccio per i padroni di casa si è molto complicato, con i veronesi tutti rintanati all’indietro per non concedere spazi e la fatica figlia del turno infrasettimanale del mercoledì precedente contro lo Scanzorosciate che ha cominciato a fare capolino. Dopo due occasioni sui piedi di França, respinte in entrambi i casi dall’attento Carletti, i locali si sono trovati in inferiorità numerica a 13’ dal termine, quando Burlando ha estratto il secondo cartellino giallo ai danni di Alessandro, contestandogli una simulazione nell’area avversaria.

Qui il tecnico di casa Franzini ha scompaginato le carte, richiamando in panchina Zoia e Da Silva, ormai esausto, ed inserendo al loro posto Invernizzi e Bonaiti. Quest’ultimo con Tentoni ha quindi formato la cerniera di centrocampo davanti alla difesa, con Azzi ed appunto Invernizzi ai lati della punta centrale Ricciardo. La mossa ha consentito ai seregnesi di riprendere in mano le redini del gioco ed al 44’, su un traversone di Nava dalla destra, Ricciardo dall’altra parte ha rimesso in mezzo il pallone, con Borghese che è stato abile a contenderlo a Carletti in uscita. Sulla respinta corta del portiere, si è quindi fiondato Invernizzi, che di destro ha infilato sotto la traversa. Domenica 18 ottobre (ore 15), la capolista sarà di scena a Tavazzano contro l’insidioso Fanfulla.

Seregno-Sona 2-1

Marcatori: 21’ pt Da Silva (Se), 45’ Gerevini (So) rig.; 44’ st Invernizzi (Se).

Seregno: Lupu; Zanon, Borghese, Nava, Zoia (35’ st Invernizzi); Jimenez (16’ st Poletti), Tentoni, Da Silva (35’ st Bonaiti); Azzi (46’ st Tomas), França (23’ st Ricciardo), Alessandro. A disp.: Adorni, Casiroli, Gregov e Ferrari. All.: Franzini

Sona: Carletti; Gecchele, Frinzi (1’ st Belfanti), Dal Cortivo; Tomasini, Castellan (1’ st Calabrese), Valbusa, Gerevini, M. Cortese; Torri; Agazzani (23’ st Segalina). A disp.: Circio, Montresor, L. Cortese, Tommelleri, Grazhdani e Boccalari. All.: Piccinato.

Arbitro: Burlando di Genova.

Note: espulso Alessandro (Se) al 33’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Jimenez (Se), Zanon (Se), Tomasini (So), Gecchele (So) e Ricciardo (Se). Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

