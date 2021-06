Calcio: il Seregno vince il campionato e torna in serie C Il pareggio di domenica 6 giugno contro la Casatese consegna al Seregno la vittoria del campionato matematica e la promozione in serie C. “Ora è tempo della festa, della gioia, del giubilo” annuncia la squadra.

“SiamoTornati!”: è l’annuncio del Seregno Calcio dopo il pareggio con la Casatese nella giornata di domenica 6 giugno, risultato che ha garantito alla squadra brianzola la promozione. “Il pareggio (2-2) di Casatenovo ci dà anche la matematica. Vittoria del campionato, torniamo in #SerieC” scrive la squadra sui suoi profili: “Ora è tempo della festa, della gioia, del giubilo”.

Per il Seregno arrivano addirittura le congratulazioni parlamentari: “Complimenti al Seregno che ha dimostrato come con passione, competenza e duro lavoro si possano raggiungere risultati importanti” ha scritto il deputato concorezzese della Lega Massimiliano Capitanio. “La promozione in serie C è il giusto premio per i ragazzi di mister Franca e per la società, oltre che motivo di vanto e di orgoglio non soltanto per la città ma per tutta la Brianza. Una Brianza che, mai come quest’anno, tra Seregno, Monza e Renate è diventata una delle realtà più importanti del panorama calcistico regionale e nazionale”.

