Calcio, il Monza tessera il brasiliano Matheus Paquetà

Il Monza ha tesserato Matheus “Paquetà” che da due settimane si stava già allenando al Monzello e sabato sera era già stato avvistato al Brianteo in occasione della sfida di campionato con la Vecomp Verona. Centrocampista, nato in Brasile il 12 Marzo 1995, proviene a titolo temporaneo dal Tombense Fc e arriva in Italia contemporaneamente al fratello Lucas in forza al Milan.

Il giocatore sarà legato al Monza fino al 30 giugno 2019.

