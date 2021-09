Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio: il Monza ritrova Barberis, debutto in amichevole per Marrone e Favilli Amichevole a Monzello contro il San Giuliano City in attesa della sfida contro la Spal l’11 settembre: Stroppa ritrova Barberis, in campo i nuovi acquisti Marrone e Favilli.

Buone notizie per mister Stroppa in attesa del prossimo match del campionato di serie B di calcio: il Monza recupera Barberis che, nell’amichevole di allenamento disputata dai biancorossi a Monzello contro San Giuliano City, ha giocato per 90 minuti.

A decidere la partita è stato un gol di Machin al 12 ’, ma l’undici ha visto anche il debutto in campo dei nuovi acquisti Marrone (dal primo minuto) e Favilli, nel secondo tempo. “I biancorossi usufruiranno ora di una giornata di riposo e riprenderanno gli allenamenti lunedì pomeriggio, quando entrerà nel vivo la preparazione di Spal-Monza, gara valida per la terza giornata di Serie BKT, in programma sabato 11 settembre alle 14” scrive la società.

A Monzello hanno giocato Sommariva (dal 46’ Di Gregorio), Donati (dal 82’ D’Alessandro), Marrone (dal 46’ Paletta, dal 86’ Marrone), Caldirola (dal 46’ Bellusci), D’Alessandro (dal 46’ Sampirisi), Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto (dal 46’ Pedro Pereira), Ciurria (dal 46’ Mota Carvalho), Gytkjaer (dal 46’ Favilli).

