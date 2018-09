Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

MONZA Angelo Scotti (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio: il Monza dedica la tribuna del Brianteo al super tifoso Angelo Scotti Il Monza dedica la tribuna dello stadio Brianteo al super tifoso Angelo Scotti, scomparso in agosto. La cerimonia è in programma mercoledì prima del calcio di inizio del derby di serie C tra Monza e Renate.

Era considerato il decano dei tifosi monzesi e ora il Monza gli dedica la tribuna dello stadio Brianteo. Prima del derby col Renate, in programma mercoledì 26 settembre, alla presenza del sindaco Dario Allevi sarà svelata una targa alla memoria di Angelo Scotti: in questo modo la tribuna dello stadio verrà ufficialmente intitolata al super tifoso biancorosso scomparso il 10 agosto in seguito a un malore.

LEGGI Il Monza calcio ha perso il decano dei suoi tifosi: addio ad Angelo Scotti

“Vero e proprio trascinatore della tifoseria biancorossa, ha lasciato un vuoto in tutti quelli che lo conoscevano, ma in questo modo rimarrà per sempre sugli spalti a seguire i suoi bagaj, che avranno sempre un Angelo a vegliare su di loro…”, fa sapere la società.

LEGGI Calcio, serie C: Monza e Renate sono già pronte per il derby

Il fischio d’inizio di Monza-Renate è alle 18.30, la cerimonia è in programma intorno alle 18.15.



Monza amichevole Monza Brescia

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA