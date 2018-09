Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, serie C: Monza e Renate sono già pronte per il derby VIDEO Le interviste - Monza e Renate sono pronte per il primo derby della stagione. È in programma mercoledì 26 settembre allo stadio Brianteo (ore 18.30, diretta Rai Sport) e entrambe ci arrivano cariche.

Monza e Renate sono pronte per il primo derby della stagione. È in programma mercoledì 26 settembre allo stadio Brianteo (ore 18.30, diretta Rai Sport) e entrambe ci arrivano cariche: il Monza grazie alla seconda vittoria dell’anno sul campo del Virtus Vecomp Verona che vale la vetta della classifica del girone B di serie C con 6 punti, le pantere con il bel pareggio contro la blasonata Lanerossi Vicenza.

I biancorossi di mister Zaffaroni hanno steso il Verona con un uno-due di Cori di testa e Giudici di sinistro in finale di primo tempo, al 41’ e 45’.

«Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista e dato seguito al risultato dell’esordio - ha detto Zaffaroni - Entriamo in una settimana particolare ed è importante recuperare dal punto di vista fisico e nervoso per fare il salto di qualità».

Bella prestazione anche per i nerazzurri di mister Brevi: hanno imbriagliato gli avversari, rimediato al 33’ con Guglielmotti al rigore procurato un minuto prima per il vantaggio ospite e avuto due occasioni con Gomez e Simonetti che avrebbero potuto triplicare il bottino. Il bilancio è positivo.



