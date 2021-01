Calcio, i risultati delle brianzole: in serie C il Renate vince contro la Pro Sesto. Serie D: pari per Vis Nova e Folgore Caratese, Seregno ko In serie C il Renate ha vinto contro la Pro Sesto per 2-0. In Serie D pari per Vis Nova e Folgore Caratese, Seregno ko.

Due pareggio di valore e una fragorosa sconfitta. Il primo turni dopo le festività ha un sapore agrodolce per le brianzole impegnate nel campionato di serie D. Nel turno del 10 gennaio un punto a testa per la Folgore Caratese nel girone A e per il Vis Nova Giussano nel girone B; in quest’ultimo girone cade in casa il Seregno.

La Folgore Caratese ha pareggiato per 2-2 in trasferta contro la Sanremese. Dopo essere passati in svantaggio, i brianzoli hanno prima pareggiato con Macrì e poi sono passati addirittura in vantaggio con Ngom nel secondo tempo prima del 2-2 finale.

Pareggio in trasferta, invece, per il Vis Nova impegnato sul campo del Ciserano: dopo essere passati in svantaggio i giussanesi hanno pareggiato i conti con Comi, conquistando un punto prezioso.

Perde invece 2-4 in casa il Seregno contro il NibionnOggiono in una partita condizionata da alcune decisioni arbitrali che non sono piaciute affatto ai padroni di casa (LEGGI QUI la cronaca della partita e le dichiarazioni del presidente Davide Erba)

In serie C, nel girone A, il Renate ha superato la Pro Sesto per 2-0 al Città di Meda grazie a una doppietta di Possenti. Le pantere hanno così portato a 11 la serie di risultati utili consecutivi, grazie al tredicesimo successo nel girone d’andata, e sono anche campioni d’inverno. E comandano la classifica del girone con 41 punti, 7 in più del Como secondo che deve però recuperare una partita.

