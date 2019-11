Calcio, a Crema il Monza batte la Pergolettese con gol di Iocolano e D’Errico - VIDEO Il Monza ha vinto per 2 reti a zero allo stadio “Giuseppe Voltini” di Crema contro la Pergolettese: a segno Iocolano e D’Errico.

Come promesso, ha dimenticato la beffa della rimonta subita al Brianteo contro il Renate. Il Monza ha vinto per 2 reti a 0 allo stadio “Giuseppe Voltini” di Crema contro la Pergolettese. A segno Iocolano e D’Errico. Biancorossi quasi sempre padroni del campo anche se i padroni di casa hanno tentato più volte la via del gol, senza però essere mai davvero pericolosi. Predomonio territoriale evidente e buon gioco anche su un campo difficile e contro una squadra votata alla difesa. A fine match è scattata la contestazione nei confronti dei dirigenti della Pergolettese. Il Monza, invece, consolida la sua leadership in classifica: Alessandria e Renate (fermato in casa sullo 0-0 dal Robus Siena) distano ora 9 punti.

94’ Finisce con un tiro di Gliozzi dal limite la partita. Il Monza vince in trasferta 0-2.

90’ Sono 4 i minuti di recupero.

87’ Contestazione dei tifosi della Pergolettese: “Questa società non ci merita”. In realtà la Pergolettese ha fatto una bella partita, cedendo solo nel finale per due colpi di Iocolano e D’Errico

85’ 40’ Prova a chiuderle il “principe” Marchi ma nel suo diagonale c’è tanta voglia e poco altro.

80’ Cambi per il monza, dentro Galli, Chiricò e Marchi per Fossati, Iocolano e Marchi. L’obiettivo è di continuare a essere pericolosi gestendo però con forze fresche il finale.

78’ GOL per il Monza! Segna D’Errico con un’azione pazzesca: il capitano raccoglie sulla sinistra, parte con il pallone incollato al piede, si porta a spasso mezza difesa di casa e alla fine trafigge Ghidotti con un radente precisissimo a filo del palo.

75’ Angolo per la Pergo non sfruttato, ma i gialloblu rimangono in avanti.

68’ Cambi per la Pergo che passa al 4-4-2 con l’ingresso di Malcore, Panatti e Russo

65’ 20’ GOL per il Monza! Classica rete da trequartista per Iocolano. L’uomo scelto da Brocchi per intepretare il ruolo fondamentale nel suo 4-3-1-2 si accentra da sinistra e trafigge a giro Ghidotti sul secondo palo. Nel momento migliore della squadra di casa, il Monza prende campo, mette tanti uomini a ridosso degli ultimi venti metri e passa in vantaggio.







63’ Pergo coraggiosa in questa fase, la squadra di Contini ha alzato il baricentro e arriva spesso nell’area del Monza, anche pericolosamente.

60’ Franchi su punizione impegna Lamanna in angolo poi lo stesso portiere deve salvare sulla mischia che si crea con la palla da fermo. Fuori Finotto dentro Gliozzi.

59’ Fossati perde un brutto pallone a centrocampo e Armellino è costretto al fallo da ammonizione per fermare la ripartenza locale.

56’ 11’ Ammonito Marconi Si difende in modo intelligente e compatto la Pergolettese e quando può riparte. A dispetto della posizione in classifica e dell’andamento delle ultime partite, la squadra di Crema dimostra di sapersi difendere alla grande. Altra cosa è fare gol, solo quattro segnati fino ad ora in campionato.

53’ ci prova anche Armellino dalla distanza. Il Mago prova il tiro a giro di sinistro, ma la parabola è troppo esterna.

51’ Ammonito Scaglia per fallo tattico sulla ripartenza di Morello.

50’ Brighenti di testa su grande assist di Iocolano e il pallone sfiora il palo alla sinistra di Ghidotti. A livello tattico, Iocolano e D’Errico tendono a pungere sugli esterni per trovare spazi e servire i compagni.

48’ Brighenti recupera palla a metà campo, avanza e spara un destro che rimbalza davanti a Ghidotti e lo mette in difficoltà. Il portiere però è fortunato e chiude in angolo.

46’. Comincia il secondo tempo. Subito il Monza in avanti alla ricerca del gol.







45’ Paratona di Ghidotti. L’estremo si allunga all’angolino basso sulla punizione calciata come sempre magnificamente da Franco Lepore. Il numero 1 mette la mano alla base del palo e concede l’angolo con il quale si chiude il primo tempo.

43’ Ci prova anche Fossati da lontano; la conclusione di esterno dentro scivola fuori poco oltre la traversa

40’ Azione personale di D’Errico, il capitano semina il panico a centroarea, se la sposta sul mancino e viene contrastato solo all’ultimo. Coly e Bakayoko sono eccezionali nei contrasti e per ora fanno muro con efficacia.

33’. Continuano a piovere calci d’angolo in area, il Monza è a quota quattro. Questa sera le palle alte giocate da fermo saranno ancora più importanti.

31’ La Pergo riparte molto raramente. Il Monza stringe i ranghi in queste occasioni, ma di fatto la prima mezz’ora l’ha passata nella metà campo avversaria.

30’ Insiste il monza con palloni profondi sulle fasce poi messi dentro in area. L’appuntamento con Armellino a centroarea è puntuale, ma la conclusione troppo centrale.

25’ Si sfonda spesso sulla destra e arriva qualche calcio d’angolo da sfruttare per alzare la pressione sulla difesa della Pergolettese. Su uno di questi Finotto colpisce di testa poco sopra la traversa.

21’ Palla a sinistra per Finotto che ci prova con un destro basso puntando sulla precisione, ma il pallone sfila a lato del palo. Peraltro Ghidotti sembrava pronto all’intervento. L’attaccante poteva fare decisamente meglio.

19’ Cross dalla destra di Brighenti per l’accorrente D’Errico. Dal contrasto a centroarea ne esce vincente Ghidotti in presa bassa.

17’ Il livello tecnico è differente, il Monza inevitabilmente prende campo. Tiro cross di Sampirisi smanacciato in angolo all’ultimo dall’estremo difensore della Pergolettese.

16’ È effettivamente difficile giocare perchè i padroni di casa chiudono gli spazi e il campo pesante non favorisce la palla a terra. Anche se il terreno tiene meglio delle attese.

9’ Contropiede ficcante di Finotto che parte da lontano e punta la porta, ma al momento della conclusione ne vien fuori giusto un mancino debole tra le braccia di Ghidotti.

5’ Ci prova anche Muchetti con un diagonale dalla distanza fuori non di molto. Partenza di personalità della Pergo che pressa alto il Monza.

17.30 Inizia il match. Ha smesso di piovere dieci minuti prima dell’inizio ma il campo è pesante.

(Dal nostro inviato al “Voltini” di Crema, Diego Marturano)

