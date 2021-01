Calcio, bottino pieno per le brianzole in serie D: vincono Folgore, Seregno e Vis Nova Giussano Bottino pieno per le brianzole di Serie D in campo all’Epifania. Nel turno del 6 gennaio tre punti a testa per la Folgore Caratese nel girone A, per Seregno e Vis Nova Giussano nel girone B.

La Folgore Caratese ha superato in rimonta il Fossano grazie a due reti di D’Antoni al 35’ e al 77’ su rigore. Il Fossano, fanalino di coda della classifica, era passato in vantaggio con Giraudo. La Folgore è salita a metà classifica con 14 punti.

Punti pesanti nel girone B: per il Seregno che con l’1-0 rifilato a domicilio al Caravaggio conquista la vetta solitaria della classifica (+2 sul Crema).

E anche per la Vis Nova che col 3-1 in rimonta sul Brusaporto ha agganciato a 10 punti proprio i bergamaschi battuti dal Seregno. Protagonisti Alessandro Comi, autore dell’1-1, e Mario Cazzaniga che ha firmato il risultato con una doppietta.

