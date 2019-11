Calcio, Ac Monza e Esselunga ancora insieme: torna l’album delle figurine Ac Monza e supermercati Esselunga di nuovo insieme per la seconda stagione dell’album ufficiale delle figurine dei biancorossi. Dal 14 novembre con evento nello store di viale Libertà.

Ac Monza e supermercati Esselunga di nuovo insieme per la seconda stagione dell’album ufficiale delle figurine dei biancorossi. Per collezionare tutti i giocatori del campionato di serie C e giocare a scambiare le carte doppie. L’iniziativa torna dal 14 novembre in tre punti vendita di Monza (ma i tifosi sui social chiedono di allargare anche alla Brianza): in via Buonarroti, in via Brembo e in viale Libertà.

L’album dedicato è composto di 48 pagine e 150 figurine e sarà disponibile fino all’11 dicembre per i clienti Fìdaty (un pacchetto con otto figurine ogni 15 euro di spesa).



In copertina ci sono Fossati, Chiricò e Anastasio, all’interno tutti i giocatori della prima squadra, lo staff tecnico e le maglie ufficiali, immagini, dati statistici e una speciale sezione dedicata al vivaio biancorosso.



Giovedì 14 novembre alle 17.30 il negozio Esselunga di viale Libertà ospiterà Andrea D’Errico, Simone Iocolano e Filippo Scaglia per firmare in esclusiva gli album.

Monza Esselunga - Presentazione Album figurinenel 2018

(Foto by Fabrizio Radaelli)

