Basket, tifare Olimpia Milano al Paladesio aiutando Micromondo onlus Basket al Paladesio con la Pallacanestro Olimpia Milano e possibilità di aiutare una realtà del territorio acquistando i biglietti. Succede con Micromondo di Monza: l’acquisto dei biglietti attraverso la onlus prevede la donazione di parte dell’incasso all’associazione.

Due partite al Paladesio per la Pallacanestro Olimpia Milano e la possibilità di aiutare una realtà del territorio acquistando i biglietti. Succede con Micromondo di Monza: l’acquisto dei biglietti attraverso la onlus prevede la donazione di parte dell’incasso all’associazione. I biglietti sono in vendita senza alcun costo aggiuntivo.

In programma ci sono la sfida di campionato Armani Milano-Dolomiti Trento, già semifinale scudetto nel 2017, sabato 17 marzo alle 18 e Armani Exchange contro Valencia di Eurolega giovedì 22 marzo alle 20.45.

Costo biglietti: 15 euro la tribuna laterale non numerata, la gradinata costa 14 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 18 anni. Info: sonia.drusilla@libero.it

