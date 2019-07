Basket: Stefano Laudoni prolunga con la Pallacanestro Bernareggio 99 La conferma tanto attesa è arrivata: anche per le prossime tre stagioni Stefano Laudoni vestirà la casacca biancorossa della Pallacanestro Bernareggio 99.

Il giocatore 30enne è molto conosciuto, non solo per le sue prestazioni sul campo (lo scorso anno è stato uno dei migliori giocatori di tutta la serie B), ma anche fuori dal parquet per essere stato per diversi anni legato sentimentalmente alla giocatrice-modella Valentina Vignali e attualmente invece con la showgirl bernareggese Giorgia Crivello.

«Ci siamo blindati a vicenda con la società e sono fierissimo della mia scelta – spiega Laudoni – Penso sia scontata la mia felicità di poter continuare un’avventura, iniziata la scorsa stagione, con una società solida e con un coach bravo e professionale come Marco Cardani. Ci è rimasto un po’ di amaro in bocca per alcune partite perse lo scorso anno con la consapevolezza che avremmo potuto fare di più ed entrare nei playoff. Siamo tutti carichissimi: abbiamo appena terminato gli allenamenti ma già mi manca la palla! Non vedo l’ora del 20 agosto, quando ci ritroveremo, anche perché è la prima volta che mi capita di proseguire per due anni di fila con la stessa società e secondo me è un punto di forza incredibile conoscere già le persone con cui andrai ad affrontare il nuovo anno».

Raggiante anche il patron dei Reds, Massimo Bardotti: «Sono incredibilmente contento di aver raggiunto questo accordo con Stefano. Tre anni sono un segnale forte da parte della nostra società non solo per il proseguimento della categoria, ma anche come vetrina per le nostre giovanili che in questi anni ci hanno dato grandi risultati. Un triennale per dare un grande segnale a tutti i tifosi sulle nostre intenzioni».

