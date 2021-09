Basket: l’Apl riparte, a Lissone torna il torneo Jit L’Associazione pallacanestro Lissone annuncia che, dopo due anni di stop, l’aria del JIT (Junior International Tournament) tornerà a respirarsi tra le mura del palazzetto di via Caravaggio. Dal 17 al 19 settembre per le categorie U15 e U17, gioca anche la Serie C Gold.

La stagione dell’Apl riparte alla grande. L’Associazione pallacanestro Lissone annuncia che, dopo due anni di stop, l’aria del JIT (Junior International Tournament) tornerà a respirarsi tra le mura del palazzetto di via Caravaggio. Il torneo, denominato “Primo Summer Jit Città di Lissone” è l’antipasto del JIT 2022, si disputa da venerdi 17 a domenica 19 settembre ed è riservato alle categorie U15 e U17. Oltre alle formazioni lissonesi di categoria, saranno presenti i pari età di Olimpia Milano1936, Pgc Cantù, Virtus Segafredo Bologna e Novipiu Campus Piemonte.

Sabato sera (ore 21) scende in campo anche la C Gold dell’Alp contro Nbb Mazzano.

Ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti.

Il programma si apre venerdì 17, alle 19, con la partita U17 tra APL Lissone e Olimpia Milano. Sabato 18, gare dalle 15 e andranno in scena le formazioni U15 di tutte le formazioni iscritte. Domenica 19, intera giornata dedicata al basket con finali e premiazioni in via Caravaggio che torna ad essere fulcro di passione sportiva.

L’evento sportivo di livello segna la ripartenza stagionale dell’APL che in queste ultime ore comunica di aver rinnovato con Luca Cardinali che sarà ancora responsabile del settore minibasket. Lo staff ai nastri di partenza per la prossima stagione sarà composto anche dagli istruttori Roberta Rossi, Silvia Lo Piparo, Stefano Colombo e Noemi Civati.

“Dopo un anno e mezzo di stagione vissuta a singhiozzo non vedo l’ora di ripartire. Ringrazio APL per avermi dato ancora questa opportunitá, confido in una stagione normale per potere dare il meglio di me e avere il tempo necessario per portare avanti il progetto. Lo staff tecnico e i bambini sono delle ottime basi di partenza, non vedo l’ora incontrare tutti quanti al rientro dalle vacanze”, dichiara Luca Cardinali.

I corsi di minibasket riprenderanno per oltre 200 bambini e bambine tra i 4 e gli 11 anni. Previsti open day gratuiti per tutto il mese di settembre. Ecco luoghi ed orari: per i nati nel 2016/2017 alla palestra Croce appuntamento il martedì, alle 16, a partire dal 21 settembre; per i nati nel 2015 alla palestra San Mauro il mercoledì o il venerdì alle 17; per i nati nel 2013/2014 alla palestra Croce il lunedì alle ore 17.45 o alla palestra San Mauro il mercoledì alle 18; per i nati nel 2012 alla palestra Croce il lunedì alle 17 e alla palestra San Mauro il mercoledì alle 19; per i nati nel 2011 alla palestra San Mauro il lunedì alle 17 o il venerdì alle 18 o alla palestra Croce il mercoledì alle 17.

Ed ancora. Per i nati nel 2010 alla palestra Croce il martedì alle 17 o alla palestra San Mauro il giovedì alle 17 o alla palestra della scuola Rodari in via Sant’Ambrogio, a Bareggia di Macherio, il venerdì alle 18.30. Per informazioni ed iscrizioni: [email protected] oppure 039 4803979.

