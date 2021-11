Basket: buona la prima per Matilde Villa, a canestro con l’Italia che ha battuto il Lussemburgo Buonissima la prima per Matilde Villa nell’Italia impegnata nella qualificazione agli Europei femminili 2023: con il Lussemburgo (82-48), ha messo a referto 4 punti con 2/2 del campo in tre minuti.

Buonissima la prima per Matilde Villa nell’Italia impegnata nella qualificazione agli Europei femminili 2023. La giovane cestista di Lissone, 17 anni a dicembre e play in Serie A1 a Costa Masnaga, ha esordito nel migliore dei modi: nella sfida vinta agilmente con il Lussemburgo (82-48), ha messo a referto 4 punti con 2/2 del campo e due assist in tre minuti. Primo canestro realizzato a chiudere la prima azione palla in mano. “A personalità ci siamo”, ha commentato la Fip sui social.

Top scorer dell’incontro Sara Madera con 16 punti. L’Italia di coach Lino Lardo ha chiuso il primo raggruppamento delle qualificazioni con due vittorie. Prossimo appuntamento a novembre 2022.

