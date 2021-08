Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Basket, B femminile: colpo Ofg Giussano, per la panchina c’è coach Aldo Corno C’è coach Aldo Corno per la panchina delle Foxes di Giussano: la Ofg, in serie B di basket femminile, si affida a uno degli allenatori più vincenti della storia italiana. Con lui il lesmese Massimiliano Mazzali.

Colpo grosso dell’Ofg Giussano: il nuovo allenatore della prima squadra delle Foxes è Aldo Corno, una vera e propria leggenda, il coach più decorato nella storia della pallacanestro femminile italiana e non solo. Romano, 71 anni, Corno vanta una bacheca in cui ci sono 12 scudetti (4 con Vicenza e 8 con la Comense), 6 Euroleghe e altrettante Coppe Italia; ha guidato a più riprese la Nazionale italiana.

Il nuovo tecnico di Giussano ha iniziato ad allenare nel 1981. Nel 2015 era tornato a Vicenza dopo i successi italiani ed internazionali degli anni Ottanta e dove era rimasto fino al 2020.

Ora, la nuova avventura in Brianza alla guida della squadra al via del campionato regionale di serie B (da ottobre). Corno sarà anche direttore tecnico della società presieduta da Ettore Colico. Con Corno sulla panchina della serie B femminile ci sarà anche Massimiliano Mazzali, lesmese, con alle spalle una lunga esperienza nel settore maschile. Mazzali sarà, inoltre, capo allenatore della formazione di categoria Under 17 . Massima soddisfazione è stata espressa dal presidente Ettore Colico.

