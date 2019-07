Basket: Aurora Desio d’argento alle finali nazionali Under 14 Si è fermato a un passo dal sogno il cammino della Pallacanestro Aurora Desio alle finali nazionali Under 14 a Porto San Giorgio. Ha vinto l’Oxygen Orange Basket Bassano per 75-73.

Si è fermato a un passo dal sogno il cammino della Pallacanestro Aurora Desio alle finali nazionali Under 14 a Porto San Giorgio. I brianzoli di coach Rota sono stati superati nella finalissima dall’Oxygen Orange Basket Bassano: 75-73 in una partita in volata. Per i veneti è il primo scudetto giovanile, Desio era arrivata imbattuta in finale e alla fine ha festeggiato l’inserimento di Davide Toffanin nel quintetto ideale della manifestazione.

Terzo posto per Leoncino Basket Mestre Academy, che in un altro finale punto a punto ha vinto per 75-74 su Varese Academy Pallacanestro.

Basket Pallacanestro Aurora Desio Under 14 - foto fip.it

Un’altra piacevole nota brianzola: nella Commissione Fip Marche che ha presieduto l’intera settimana di gare c’era Gloria Dibenedetto, ex segretaria della Forti e Liberi Monza ai tempi della serie B.

Basket finali nazionali Under 14: commissione Fip con Gloria Dibenedetto - foto fip.it

