Automobilismo: 4 Ore di Monza e un weekend European series all’autodromo L’Autodromo Nazionale ospita da venerdì 9 a domenica 11 ottobre la 4 Ore di Monza, endurance organizzata dalla European Le Mans Series. A porte chiuse e in streaming.

Un altro appuntamento con i motori a Monza, a porte chiuse ma in streaming. L’Autodromo Nazionale ospita da venerdì 9 a domenica 11 ottobre la 4 Ore di Monza, endurance organizzata dalla European Le Mans Series. È la penultima tappa del campionato e ci saranno anche due vincitori della 24 Ore di Le Mans tra le 34 vetture sulla griglia (Philip Hanson e Filipe Albuquerque della United Autosports, corrono per il titolo).

La gara parte alle 11 del mattino di domenica 11 ottobre a Monza. Sabato 10 ottobre si sfidano in pista anche le vetture della Michelin Le Mans Cup in una gara di due ore con inizio alle 16.30.

Due gare di 60 minuti + 1 giro sono in programma sempre sabato per il monomarca Ligier European Series, una serie preparatoria per i campionati Le Mans, con start alle 10.50 e alle 14.50. Giovedì giornata di test e venerdì di prove.

Il weekend di gara è a porte chiuse per il pubblico. Gli appassionati possono seguire la pista nelle dirette streaming che verranno pubblicate sui siti dei campionati e su www.monzanet.it. Sul portale dell’Autodromo Nazionale Monza è disponibile anche il programma completo dell’evento.

