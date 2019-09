Atletica, Vladimir Aceti (Vis Nova Giussano) convocato in Nazionale per i Mondiali di Doha Grande soddisfazione per la società Vis Nova Giussano: Aceti, allenato da Alessandro Simonelli, è fra i convocati per il raduno pre-Mondiale della staffetta azzurra 4x400 maschile che si terrà a Roma dal 6 al 12 settembre

È già festa all’Atletica Vis Nova Giussano: il giussanese Vladimir Aceti, allenato da Alessandro Simonelli, è fra i convocati per il raduno pre-Mondiale della staffetta azzurra 4x400 maschile che si terrà a Roma dal 6 al 12 settembre, allo stadio Paolo Rosi all’Acqua Acetosa, in vista della rassegna iridata al via, a Doha, il 27 settembre in Qatar.

C’è fermento anche per la presenza del caratese Filippo Tortu, che, ai mondiali di Doha, correrà i 100 metri e la staffetta 4x100. Al raduno di Roma parteciperanno 18 atleti, agli ordini del responsabile della velocità Filippo Di Mulo. Massima la soddisfazione per l’Atletica Vis Nova che ha cresciuto il velocista originario della Russia, portacolori delle Fiamme Gialle, ma che, ancora vive e si allena proprio a Giussano sulla pista del Vis Nova, dove si allena anche il suo compagno e amico Tortu.

Nel 2011, Aceti ha scoperto l’atletica e, sotto la guida dell’ex ostacolista brianzola Maria Grazia Sala, è arrivato secondo nei 300 alla rassegna tricolore cadetti del 2013. Una stagione di adattamento al giro di pista e poi nel 2015 è diventato punta di diamante della specialità tra gli allievi, con la miglior prestazione italiana di categoria indoor (48.86), mentre nel 2017 ha vinto due ori agli Europei under 20 di Grosseto: 400 (con il record nazionale juniores in 45.92) e 4x400 metri.

