Atletica: Filippo Tortu conquista i social anche con i fagiolini Filippo Tortu ha pubblicato una foto sui suoi canali social in cui è ritratto mentre si cimenta con i fagiolini, vera prova estiva delle vacanze in famiglia.

Il viso è rilassato, lo sguardo divertito: Filippo Tortu si sta godendo le vacanze in Sardegna dopo le grandi emozioni delle Olimpiadi di Tokyo e la strepitosa medaglia d’oro della 4x100 e con una ultima frazione da autentico campione. E come godersi il tempo fino in fondo? Spuntando i fagiolini.

Proprio così. Il velocista di Carate Brianza ha pubblicato una foto sui suoi canali social in cui è ritratto mentre si cimenta con i fagiolini, vera prova estiva delle vacanze in famiglia.

“Da vincere le Olimpiadi a spuntare fagiolini è un attimo”, ha scritto nella didascalia. Ed è vero.

Lo scatto è piaciuto: undicimila reazioni e 600 commenti su Facebook, 60mila cuori e 700 commenti su Instagram per sottolineare la quotidianità del momento.

