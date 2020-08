Atletica: agli Italiani Tortu rinuncia alla finale, Aceti (400 mt) secondo in 46.49 Gli atleti brianzoli impegnati a Padova: il campione italiano dei 100 metri dopo una semifinale in 10”40, ha rinunciato alla finale per precauzione. Un affaticamento muscolare, ha detto il velocista su Facebook.

Agli Italiani Assoluti di atletica, a Padova, dopo una semifinale in 10”40, Filippo Tortu ha rinunciato alla finale per precauzione, un affaticamento muscolare, ha detto su Facebook. Secondo la Fidal (Federazione italiana atletica), l’annuncio è arrivato attraverso lo staff dell’atleta caratese: “una scelta precauzionale, alla luce delle difficili condizioni ambientali - si legge sul sito Fidal - e in vista dell’impegno con il Golden Gala, da considerarsi quest’anno l’appuntamento focale in ambito internazionale”. La finale dei 100 metri è andata a Marcell Jacobs, in 10.10 con vento generoso alle spalle (+3.3).

Nei 400 metri, in assenza del leader della specialità, l’infortunato Davide Re (Fiamme Gialle), la gara è stata vinta da Edoardo Scotti (Carabinieri), in 45.77, secondo il brianzolo Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) che si è arreso nella parte conclusiva (46.49).

Nei 110 ostacoli, infine, il bustocco Lorenzo Perini (Aeronautica Militare), allenato dal monzese Giorgio Ripamonti si è aggiudicato la prima batteria in 13.78 (+0.9).

