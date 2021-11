Ac Monza, torna l’album delle figurine con Esselunga Si rinnova il progetto di Esselunga a Monza per i tifosi dei biancorossi: fio al 15 dicembre le figurine e l’album per la stagione di serie B.

Una bella notizia per i tifosi biancorossi appassionati di collezionismo. Dopo il successo del 2018 e del 2019, torna da Esselunga l’album ufficiale dell’Ac Monza. Il raccoglitore sarà distribuito dal 18 novembre al 15 dicembre a 0,99 euro. Ogni 15 euro di spesa, presentando la Carta Fìdaty, si riceverà un pacchetto da 8 figurine.

L’iniziativa si svolge nei tre superstore Esselunga di Monza in via Buonarroti, in via Brembo e in viale Libertà e nei beauty store Esserbella ove presenti, ma non è valida per le spese online. L’album 21/22 comprende le immagini di tutti i calciatori della rosa biancorossa, dello staff tecnico e delle maglie da gioco. In aggiunta, a grande richiesta, si ripresentano le figurine di tutte le squadre del settore giovanile. Completano la raccolta una speciale pagina dedicata alla Curva Pieri e il poster della rosa.

E per chi non fosse riuscito a completare la raccolta, niente paura. Dal 16 dicembre, sarà possibile ordinare e ricevere direttamente a casa le figurine mancanti (fino ad un massimo di 30) a 20 centesimi l’una più 6,90 euro per le spese di spedizione. L’album biancorosso costituisce un gradito ritorno per i fedelissimi dei colori biancorossi dopo una stagione di sospensione dovuta all’emergenza pandemica. Lo scorso anno era stata creata una collezione da destinare in via esclusiva e gratuita a oltre 15.000 studenti di terza, quarta e quinta delle scuole elementari di Monza e Brianza sparsi in 30 comuni e 91 plessi scolastici.

